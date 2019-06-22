شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا "امتنعت" إيران عن إسقاط طائرة عسكرية أمريكية أخرى؟ وكم شخصا كان على متنها؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن قائد القوات الجو-فضائية بالحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زادة، الجمعة، أن إيران كانت "قادرة" على إسقاط طائرة أمريكية عسكرية أخرى رافقت الطائرة بدون طيار (درون)، التي أسقطتها إيران، الخميس.



وخلال عرض بعض حطام الدرون الأمريكية، قال حاجي زادة إنه "كان برفقة الطائرة الامريكية بدون طيار، طائرة أخرى من طراز P-8 وكان على متنها 35 شخصاً". وأضاف أن "هذه الطائرة انتهكت حدودنا الجوية أيضاً، وكان بإمكاننا استهدافها لكن لم نفعل هذا الأمر لأن هدفنا من إسقاط الطائرة بدون طيار كان توجيه تحذير للإرهابيين الأمريكيين"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).



في غضون ذلك، أكد مصدر أمريكي مسؤول، في تصريحات لـCNN، أن طائرة من طراز P-8 كانت تحلق في المنطقة عندما أسقط الإيرانيون طائرة بدون طيار من طراز RQ-4، مضيفا أنها كانت في الأجواء الدولية.

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وبحسب البحرية الأمريكية، فإن طائرة P-8 مصممة لتحمل 9 أفراد فقط، وهو رقم بعيد تماما عن الرقم الذي أعلنه الإيرانيون، إذ زعموا أنه كان على متنها 35 شخصا.

وتدعي إيران أنها أسقطت الطائرة الأمريكية بدون طيار بعدما انتهكت مجالها الجوي وبعد التحذير من إسقاطها، بينما تنفي الولايات المتحدة أن تكون طائرتها قد دخلت الأجواء الإيرانية، متهمة إيران بإسقاطها في المجال الجوي الدولي.

وكان ترامب أكد، الجمعة، الأنباء التي ترددت عن أن الولايات المتحدة كانت ستوجه ضربة عسكرية لإيران بعدما أسقطت طائرة أمريكية بدون طيار (درون)، الخميس، لكنه قرر إيقافها قبل توجيهها بـ10 دقائق، مرجعا ذلك إلى أن الضربة كانت ستسفر عن سقوط عشرات القتلى الإيرانيين، وأن الرد "لم يكن مناسبا" مع إسقاط طائرة لا يوجد على متنها أحد.