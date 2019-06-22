شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي كويتي: انفصال جنوب اليمن له مبررات مهمة والشماليون يبيعون حسب ”نوع العملة والقات” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبر رئيس تحرير صحيفة “السياسة” الكويتية، أحمد الجارالله، أن فصل شمال اليمن عن جنوبه له مبررات إيجابية “كثيرة ومهمة”.

وقال الجار الله في سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر” – رصدها “المشهد اليمني” – : فصل الجنوب اليمني عن الشمال مفيد حيث ستصبح عدن دولة عازلة وأمينة على أمنها الوطني وأمن جيرانها ويسهل حماية الحدود السعودية مع الشمال ومساعدة جيش يمن الشمالي لحمايه بلاده من الغزو الايراني والذي بدأ عليها الوهن نتيجه الحصار الدولي ضده.

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وأضاف الجارالله “المبررات الايجابية للفصل كثيرة ومهمة”.

وتابع الجارالله: “في الشمال اليمني الكثير من يبيع ويشتري الولاء وهو سر استمرار بقاء الحوثيين والايرانيين في صنعاء”، معتبراً أن “الحال في صنعاء كالحال في الضاحية الجنوبية في صنعاء”.

وقال الجارالله “من يغريه التومان ثم الريال ثم الدرهم ولكل ساعات عمل عملة، والتعامل مع الوقت يتم بضمير مفتوح والمشاعر بالحساب ونوع العملة ونوع القات”.