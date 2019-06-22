شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. طائرتين حربية تنطلق من العاصمة صنعاء محاولة اختراق الاجواء السعودية وقصف في العمق السعودي.. وخبر عاجل لقناة العربية تعلن هجوم جوي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. طائرتين حربية تنطلق من العاصمة صنعاء لتخترق الاجواء السعودية ولقصف في العمق السعودي.. وخبر عاجل لقناة العربية تعلن عن تعرضها لهجوم جوي أكد #التحالف_العربي اعتراض طائرتين مسيرتين للمليشيات الحوثي قبل قليل. Advertisements ونقلت قناة العربية في شريط عاجل رصده محرر "يمن الغد": أن القوات الجوية اعترضت #طائرتين مسيرتين انطلقتا من #صنعاء ودُمرتا بالأجواء اليمنية ". مزيدا من التفاصيل حال ورودها

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