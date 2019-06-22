شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات عسكرية متسارعة بهذه المحافظة الشمالية ... المليشيا تنهار والشرعية تحقق هذه الانتصارات الكبيرة (تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الجيش الوطني، الجمعة 21 يونيو/حزيران، من تحرير مناطق ومواقع جديدة في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء، في ثاني أيام العملية العسكرية التي اطلقها محور البيضاء لتحرير المحافظة.

وقال قائد اللواء 143 مشاه العميد الركن ذياب القبلي أن قوات الجيش الوطني تمكنت، اليوم، من تحرير منطقة ”حوران“ بالكامل و”تبة الطيارة“ ومنطقة ”سليل“ و”غول الشعير“ و”غول ال سالم“ ومنطقة ”نمران“ ومناطق ”الجدعان والهنادية" في جبهة ”قانية“ شمالي البيضاء.

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وأضاف العميد القبلي أن المليشيات الانقلابية تكبدت خلال المعارك خسائر بشرية كبيرة إضافة إلى تدمير عدداً من الآليات القتالية، بحسب المركز الاعلامي للقوات المسلحة.

وأكد ان المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة وسط تقدم قوات الجيش وانهيار كبير وخسائر فادحة في صفوف مليشيات الحوثي الإنقلابية.