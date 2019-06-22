شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول صورة للسلاح الحديث والنوعي الذي كان في طريقه إلى عدن قادما من دولة خليجية "ماذا يحدث؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت نقطة دوفس التابعة لالوية الدعم والاسناد، مساء الأمس، من ضبط منظومة شبكة اتصال لاسلكي عملياتي كانت في طريقها الى العاصمة عدن.

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ونقل مراسل "يمن الغد" عن مصدر أمني :أن جنود النقطة واثناء عملية التفتيش الروتيني عثروا على كمية من اجهزة الاتصال والاستقبال اللاسلكي التي تستخدم في غرف العمليات العسكرية والامنية على متن شاحنة نقل كبيرة قادمة من دولة عمان.

وأكد المصدر أن الفحص لنوعية الاجهزة دلت على ان منظومة الاتصال الشكبي هذه تعد من احدث المنظومات العملياتية التي تستخدم في الجانب العسكري والأمني، مضيفا الى احالة الاجهزة والشاحنة وسائقها الى مقر القيادة العامة لألوية الدعم والاسناد في عدن لاستكمال التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن نقطة دوفس حققت الكثير من الانجازات الامنية والضبطية في مختلف الجوانب أهمها ضبط كميات كبيرة من الحشيش والمهربات بالاضافة للقبض على المطلوبين والمشتبهين لدى الاجهزة الامنية.