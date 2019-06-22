قوات الجيش تقتل 7 من مليشيا الحوثي بينهم قيادات في تعز

أعلن الجيش اليمني، فجر السبت، مقتل 7 من مليشيا الحوثي الانقلابية بينهم قيادات ميدانية في معارك بمحافظة تعز.
وقال بيان للجيش الوطني إن معارك عنيفة اندلعت في الجبهة الشرقية لمدينة تعز، مع تقدم قوات الجيش في محيط معسكر الأمن المركزي الخاضع للانقلابيين.
وأسفرت المعارك عن مقتل 7 عناصر حوثية، بينهم قائد المليشيا في جبهة الأمن المركزي المدعو "أبوعلي"، وخبير المتفجرات المدعو أحمد الضلعي.
ووفقا للمصدر، فقد استهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعا للمليشيا وأحرقت دورية عسكرية حوثية، فيما تم استعادة كمية من الأسلحة الرشاشة والألغام والعبوات الناسفة بعد مصرع خبير المتفجرات.
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