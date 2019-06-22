شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد رحلات طيران اليمنية ليوم السبت 22 يونيو2019م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - “"الخليج 365"” ينشر مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية غداً السبت الموافق 22 يونيو 2019،

وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غدا كالتالي:

رقم الرحلة : 607.

خط الرحلة : القاهرة- سيئون.

الإقلاع :02:00 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة). الوصول: 06:30 صباحا. رقم الرحلة : 644.

خط الرحلة : سيئون- عمان.

الإقلاع : 07:15 صباحا. الوصول : 11:00 ظهرا. رقم الرحلة : 645. خط الرحلة : عمان- سيئون.

الإقلاع : 12:00 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول : 15:30 عصرا.

رقم الرحلة : 601.

خط الرحلة : القاهرة- عــدن.

الإقلاع : 04:00 صباحا. (توقيت القاهرة) Advertisements الوصول : 08:30 صباحا.

رقم الرحلة : 608.

خط الرحلة : عـدن- القاهرة.

الإقلاع : 07:00 صباحا الوصول : 09:30 صباحا. رقم الرحلة : 609. خط الرحلة : جـده- عـدن. الإقلاع : 14:30 ظهرا. (توقيت جـده) الوصول : 16:30 مساء.

رقم الرحلة : 600.

خط الرحلة :عدن- القاهـرة.

الإقلاع :13:00 ظهرا. الوصول: 15:30 عصرا.



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