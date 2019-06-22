شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعتدون على نجل زعيم قبلي ساندهم في دخول العود والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتدت ميليشيا الحوثي، اليوم، على نجل أحد أبرز الزعماء القبليين الذين ساندوهم في دخول منطقة العود بمحافظة إب (وسط البلاد) المحاددة لمحافظة الضالع (جنوب).

وقال مصدر محلي لـ”المشهد اليمني” إن ميليشيا الحوثي اعتدت بالضرب بالبنادق والعصي على نجل الشيخ القبلي، نبيل المضرحي، أحد أبرز مشائخ مديرية العود وأبرز الداعمين للحوثيين في دخول المديرية الحدودية مع محافظة الضالع التي تشهد معارك توصف بـ”العنيفة” بين الميليشيا والقوات المشتركة والمقاومة الجنوبية.

وأشار المصدر إلى أن عناصر الميليشيا تركت نجل الشيخ القبلي المضرحي على قارعة الطريق مضرجا بدمائه.

وكان الحوثيون اقتحموا منزل الشيخ المضرحي، في ابريل الماضي، وقاموا بنهب سيارته ومقتنيات من منزله، بعد أن كانوا أغروه مع غيره من المشائخ بمكآفات مقابل تمهيد الطريق لمقاتليهم للمنطقة الحدودية مع محافظة الضالع.