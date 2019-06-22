شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل سلطان العرادة في مأرب و قناة المسيرة تبث هذا الخبر العاجل ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قناة المسيرة، الناطقة باسم الحوثيين، اليوم الجمعة، مقتل سلطان العرادة برصاصة غادرة في مؤخرة رأسه.
ونشرت القناة الحوثية، في شريطها الاخباري، في خبر عاجل، إن ضابط برتبة مقدم في جيش الشرعية يدعى سلطان عبد الاله العرادة سقط بعد ان تلقى رصاصة في مؤخرة الرأس .
والعرادة المعلن عن مقتله ليس محافظ محافظة مارب سلطان العرادة وانما شخص اخر.
ولم يحصل المشهد اليمني على تفاصيل من مصدر خاص عن حقيقة الحادثة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل سلطان العرادة في مأرب و قناة المسيرة تبث هذا الخبر العاجل ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.