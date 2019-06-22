شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل سلطان العرادة في مأرب و قناة المسيرة تبث هذا الخبر العاجل ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قناة المسيرة، الناطقة باسم الحوثيين، اليوم الجمعة، مقتل سلطان العرادة برصاصة غادرة في مؤخرة رأسه.

ونشرت القناة الحوثية، في شريطها الاخباري، في خبر عاجل، إن ضابط برتبة مقدم في جيش الشرعية يدعى سلطان عبد الاله العرادة سقط بعد ان تلقى رصاصة في مؤخرة الرأس .

والعرادة المعلن عن مقتله ليس محافظ محافظة مارب سلطان العرادة وانما شخص اخر.

ولم يحصل المشهد اليمني على تفاصيل من مصدر خاص عن حقيقة الحادثة.