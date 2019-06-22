شكرا لقرائتكم خبر عن انباء عن قيام وزير داخلية الحوثي باعتقال نائبه واغلاق مكتبه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت انباء مطلعة عن مصادر أمنية تابعة لمليشيات الحوثي في صنعاء أن وزير الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها عبد الكريم الحوثي، أمر باعتقال نائبه عبد الحكيم الخيواني المعرف باسم ( أبو الكرار) وذلك في إطار صراع القيادات الحوثية على النفوذ والمصالح .

وأوضحت تلك المصادر أن مسلحين حوثيين اعتقلوا القيادي الحوثي الخيواني، بناءا على تعليمات وزير داخلية الحوثيين، والذي يملك نفوذا كبيرا كونه عم زعيم المليشيا ” عبدالملك الحوثي ” .

وأضافت المصادر أن وزير داخلية الحوثيين أمر بإغلاق مكتب نائبه “الخيواني ” كما سرح كافة الموظفين المحسوبين عليه .

وأشارت المصادر إلى أن إجراء الوزير الحوثي بحق نائبه، جاء بعد خلافات بشأن الصلاحيات الأمنية والمالية، واتهام الأول للثاني بالمتاجرة بقضايا الأراضي .

وكان نائب وزير الداخلية ” أبو الكرار ” قد دخل في صراع مع القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى ، غير أن القيادي الحوثي النافذ محمد علي الحوثي الذي عين مؤخرا عضوا في ما يسمى المجلس السياسي الأعلى وفر له الحماية .

ولم يعرف بعد ما إذا كان محمد الحوثي، قد تخلى عن الخيواني الذي يعد احد أبرز رجاله واذرعه، خوفا من الاصطدام مع القيادي عبدالكريم الحوثي أم لا.

و أخذت الخلافات بين القيادات الحوثية تتسع بشكل كبير وتظهر للعلن .



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