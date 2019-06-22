شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن إجمالي ما تم نزعه من ألغام في اليمن …رقم صادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شف الإعلامي عبدالكريم المدي، عن إجمالي ما تم نزعه من ألغام من قبل مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن.

وكتب المدي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: “‏بلغ إجمالي ما تم نزعه من ألغام من قبل مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن منذ بداية المشروع وحتى الآن 72,381 لغمًا زرعها الحوثيون”.

وتابع: “قد تمكن المشروع خلال الأسبوع الثاني لشهر يونيو 2019م، من انتزاع 105لغما، منها لغمين مضادين للأفراد و47 مضاد اللدبابات و56 ذخيرة غير متفجرة وعبوات ناسفة”.



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