شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة اليمنية ”بلقيس” تقاضي فجر السعيد أمام النيابة الكويتية [فيديو] والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمثل الإعلامية الكويتية فجر السعيد أمام نيابة بلادها للتحقيق في دعوى قضائية رفعتها ضدها المغنية اليمنية بلقيس فتحي. وأكدت السعيد في برنامجها “هنا الكويت”، الخميس، أنها ستمثل أمام النيابة دون الكشف عن أية تفاصيل. وجددت السعيد خلال حلقة برنامجها السخرية من جنسية بلقيس الاماراتية. Advertisements ونشرت السعيد مقطع فيديو على حسابها الرسمي في “تويتر”، قائلة: “المطربة اللي صارت حسب كلامها إماراتية.. بلقيس رافعة علي قضية في بلدي الكويت”. وانتقدت السعيد، الفنان أحمد فتحي في وقت سابق، لترد عليها بلقيس بمقطع فيديو خلال حفلة لها، ونشرته على “انستغرام” معلقة: “لا عاش ولا كان اللي يغلط عليك يا أبي”، وظهرت تقبل يد والدها وسط تصفيق حار من الجمهور. لمشاهدة الفيديو اضغط ( المطربه اللي صارت حسب كلامها إماراتيه #بلقيس رافعه علي قضيه في بلدي الكويت ... امممممم طيب ممكن بلقيس بنت المطرب اليمني احمد فتحي ووالمطرب السعودي ماجد المهندس والمطربه البحرينيه اصاله .... يتجمعون مع بعض ويغنون خليجنا واحد عشان يعيشون معانا الجو الخليجي والا مايصير 🙈 pic.twitter.com/yw6OkShxhd — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) June 20, 2019 )

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