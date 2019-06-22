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الفنانة اليمنية ”بلقيس” تقاضي فجر السعيد أمام النيابة الكويتية [فيديو]

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عدن - ياسمين التهامي - تمثل الإعلامية الكويتية فجر السعيد أمام نيابة بلادها للتحقيق في دعوى قضائية رفعتها ضدها المغنية اليمنية بلقيس فتحي.

وأكدت السعيد في برنامجها “هنا الكويت”، الخميس، أنها ستمثل أمام النيابة دون الكشف عن أية تفاصيل.

وجددت السعيد خلال حلقة برنامجها السخرية من جنسية بلقيس الاماراتية.

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ونشرت السعيد مقطع فيديو على حسابها الرسمي في “تويتر”، قائلة: “المطربة اللي صارت حسب كلامها إماراتية.. بلقيس رافعة علي قضية في بلدي الكويت”.

وانتقدت السعيد، الفنان أحمد فتحي في وقت سابق، لترد عليها بلقيس بمقطع فيديو خلال حفلة لها، ونشرته على “انستغرام” معلقة: “لا عاش ولا كان اللي يغلط عليك يا أبي”، وظهرت تقبل يد والدها وسط تصفيق حار من الجمهور.

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