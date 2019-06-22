شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مفاجئ للعملات الاجنبية امام الريال اليمني مع بداية اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مع بداية اليوم السبت ، تراجعاً مفاجئ بمختلف المحافظات. وكانت الأسعار كالتالي: أسعار الشراء: الريال السعودي بـ 148 ريالًا الدرهم الإماراتي بـ 151 ريالا Advertisements الدولار الأمريكي 560 ريالًا أسعار البيع: الريال السعودي بـ 150ريالًا الدرهم الإماراتي بـ 153 ريالاً الدولار الأمريكي 565 ريالًا مع العلم ان اسعار العملات قابلة للتغيير في أي وقت

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