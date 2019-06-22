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تراجع مفاجئ للعملات الاجنبية امام الريال اليمني مع بداية اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مفاجئ للعملات الاجنبية امام الريال اليمني مع بداية اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية  مع بداية اليوم السبت ، تراجعاً مفاجئ بمختلف المحافظات.

 

وكانت الأسعار كالتالي:

أسعار الشراء:

الريال السعودي بـ 148 ريالًا

الدرهم الإماراتي بـ 151 ريالا

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الدولار الأمريكي 560 ريالًا

 

أسعار البيع:

الريال السعودي بـ 150ريالًا

الدرهم الإماراتي بـ 153 ريالاً

الدولار الأمريكي 565 ريالًا

مع العلم ان اسعار العملات قابلة للتغيير في أي وقت

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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