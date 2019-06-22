بالصور.. الجيش السعودي يستعرض أسلحة ميليشيا الحوثي المستخدمة ضد المملكة

استعرض الجيش السعودى داخل أحد معسكراته فى محافظة الخرج جنوب شرق المملكة، معرض بالأدلة عن جرائم ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران، التى حاولت بها استهداف السعودية، من صواريخ باليستية أو طائرات من دون طيار.

ويكشف المعرض أساليب الاستهداف الحوثى وتهديداتها للعمق السعودى، ويعرض المعرض عدداً من الصواريخ التى استهدفت المدن السعودية، وهى صاروخ باليستى إيرانى، وطائرة من دون طيار إيرانية ، وطائرة من دون طيار دعم إيرانى .

وتؤكد السعودية أن الصواريخ الباليستية التى يملكها الحوثيون لا تزال تمثل خطراً على المنطقة فى ظل ارتباط الحوثيين بإيران وبجماعات إرهابية، وتعتبر الرياض أن تلك القدرات الصاروخية التى توافرت للحوثيين تشكل خطراً على الداخل اليمنى ودول الجوار.