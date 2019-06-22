شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن قرار رئاسي مرتقب صادم لأبوظبي .. الشرعية تلجأ لأخر الخيارات لوقف التجاوزات الاماراتيه .. (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع مصادر مطلعة ان تطورا طارئا في مشهد الصدامات المسلحة الراهنة بين الشرعية اليمنية والامارات التي جرت في سوقطرة وعتق بشبوة الى المستوى السياسي العلني.

واكدت المصادر ان الرئاسة اليمنية تدرس جديا الاعلان بشكل رسمي عن انهاء مشاركة الامارات في قوات التحالف وان مثل هذا الطلب سبق طرحه من قبل الرئيس هادي على القيادة السعوديه التي تدخلت لترتيب لقاءات بين مسئولين كبار بالشرعية والقيادة الاماراتيه كان اخرها زيارة رئيس الحكومة لابو ظبي.

واعتبرت المصادر ان تفاقم الخلافات بين الشرعية وابو ظبي والذي وصل الى حد المواجهات المسلحة بين الجيش الوطني وميلشيات تدعمها الامارات عزز قناعة القيادة اليمنية بالاقدام على اخر الخيارات الاضطراريه المتمثل برفض استمرار مشاركة الامارات في التحالف.