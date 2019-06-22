شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انقطاع طويل شاهد ماذا قال..العميد طارق محمد عبدالله صالح في تغريده جديده اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مجددا يعود العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح للواجهة عبر تغريدة له في صفحته على تويتر قبل ساعات من الآن رصدها محرر هناعدن قال فيها : جمعة مباركة Advertisements حراس الجمهورية قوة للشعب والوطن.

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