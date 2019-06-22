شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يتوعدون التحالف بخيارات ”أقوى وأقسى” وأسلحة لم تستعمل بعد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توعدت ميليشيا الحوثي التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بـ”خيارات” وأسلحة “أقوى وأقسى” لم تستعمل بعد في حال عدم إيقاف عملياته في اليمن.

وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، حسين العزي، في حسابه على “تويتر”: “قادرون على إطلاق عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة وبشكل منتظم ودائم ومعها أيضا خيارات وأسلحة أقوى وأقسى (لم تستعمل بعد)”.

واعتبر العزي والذي يشغل رئيس دائرة العلاقات في المكتب السياسي للحوثيين، إن اطلاقهم للصواريخ والطائرات حتى الآن “ليس أكثر من رسائل سلام وضغط”، حسب تعبيره.

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وقال العزي مخاطبا التحالف العربي “ننصح بالاستجابة للسلام وعدم المراهنة إلى ما لانهاية على قدرتنا في ضبط النفس”.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المعترف بها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.