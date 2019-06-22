شكرا لقرائتكم خبر عن قوى المجتمع المدني في اليمن توجه نداء لـ”لتحالف العربي” وفرقاء الداخل (بيان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قوى المجتمع المدني في اليمن، مساء الجمعة، عن عزمها أطلاق حوارين؛ يمني-يمني، وآخر يمني- عربي، لإغلاق أبواب الشر المستعرة، وفتح أبواب الخير للجميع، والتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان.

وقالت في بيان صادر عن هيئة تنسيق التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية، تلقاه “المشهد اليمني” أن تبنى مشروع الحوار “اليمني-اليمني” يأتي من أجل السلام والمصالحة الوطنية الشاملة استناداً إلى ثوابت الوطن في الثورة والجمهورية والوحدة وبناء الدولة المدنية الحديثة وما سبق وأن توافق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة والمبادرة الخليجية والمقررات الدولية ذات الصلة، وبما لا يتعارض والسيادة الوطنية.

واضاف البيان: أنه وبقدر فشل المجتمع الدولي في إيجاد حل فإن محيطنا العربي والإسلامي قد أوغل في سوء فهم اليمن واليمنيين ما قاده إلى ارتكاب الكثير من الأخطاء الفادحة في حق نفسه وحق اليمن وأهله ظناً خاطئاً منه بإمكانية تحويل اليمن إلى قسمة ضيزى بين الأخوة الأعداء؛ خصوصاً خطورة ما يجري لأهلنا في سقطرى والمهرة وشبوة و حضرموت والحديدة من انتهاك شرعية وسيادة الوطن ووحدته مع دعاة المشاريع الصغيرة؛ وإننا إذ نشد على أيدي كل شرفاء الوطن والمدافعين عن وحدته و ثوابته الوطنية لندين كل من يريد النيل من ذلك .

Advertisements

وخاطب البيان الأشقاء في العروبة والدين والجغرافيا والتاريخ والثقافة(في اشارة الى دول تحالف دعم الشرعية في اليمن) قائلاً : إننا بهذا نقرأ لكم بالنيابة عنكم ما خُفي في نفوسكم سهواً أو خطأً، ونقول لكم جميعاً وبعبارة واحدة :- “إن خيركم في خيرنا وشركم في شرنا” وليس العكس كما تتوهمون.

وكان التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية، أدان وجرم الحرب العبثية غير المبررة بين اليمنيين والتي أثخنت جراحاتها الدامية قلب الوطن وضميره، ودمرت كوارثها مقوماته، وأذلّت كبريائه ومكانته؛ ليؤكد براءة الشعب اليمني من كل ذلك، ورفضه لها جملة وتفصيلاً، وأن ما قد جرى ويجري قد جعل منه ضحية ووقوداً لصراعات مصالح سياسية داخلية ضيقة لا مكان فيها لغالب أو مغلوب بالقوة ؛ بقدر ما أنها قد أفضت إلى دمار الكل في الداخل وفتح الباب على مصراعيه أمام أطماع الخارج.

ويتكون التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية في اليمن من الاتحادات العمالية والفلاحية والنسائية والصناعية والتجارية ومنظمات المجتمع المدني؛ والشخصيات الوطنية العامة.