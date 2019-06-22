شكرا لقرائتكم خبر عن الحديدة..مصرع 97 حوثيا بينهم 3 قيادات إثر 27 هجمة ”فاشلة” لاستعادة الجبلية [متحدث عسكري] والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الناطق الرسمي بإسم قوات ألوية العمالقة مأمون المهجمي إن إن ميليشيا الحوثي نفذت منذ ثاني أيام عيد الفطر وحتى اليوم الجمعة، 27 هجمة على مختلف محاور الجبلية جنوب شرق الحديدة، خسرت خلاها الميليشيا 97 قتيلاً بينهم 3 قيادات وجرح العشرات، بينما قتل 8 من ألوية العمالقة والقوات التهامية وجرح 11 آخرين.

وأوضح المهجمي أن الميلشيات الحوثية مازالت تعزز مواقعها وتقوم بإستقدام مئات المقاتلين من محافظات حجة وصنعاء وإب إلى أطراف الجبلية بالحديدة، معتبراً ذلك انتهاك صارخ للهدنة الاممية التي أصبحت جوهرة ثمينة لدى الميلشيا تستغلها لتشن حرباً جديدة على اليمنيين.

في غضون ذلك، قال المهجمي إن القوات المرابطة في محاور الجبلية تصدت، صباح اليوم الجمعة، لهجمات وصفها بـ”العنيفة” شنتها ميليشيا الحوثي مستخدمة جميع أنواع القذائف والعيارات الثقيلة.

وأوضح المهجمي أن الميلشيا شنت هجومها من الجهة الشرقية الشمالية بينما حاولت عناصر أخرى التسلل من الجهة الجنوبية الشرقية أثناء الهجوم، في محاولة من قبل الحوثيين وصفها بـ”الفاشلة” للتقدم باتجاه الخط الساحلي وقطع خط الإمداد الرئيسي لمحاور الحديدة المتقدمة.

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ووقعت الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي في ديسمبر 2018 اتفاقا في العاصمة السويدية “ستوكهولم” يقضي بانسحاب جميع المسلحين من الحديدة.

وتبادل الحكومة والحوثيين الاتهامات بخرق “اتفاق اطلاق النار” المعلن عقب توقيع اتفاق “ستوكهولم”.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المعترف بها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.