شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يسقط تسعة مواقع حوثية في هذه المحافظة الشمالية (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتزعت قوات الجيش الوطني، اليوم، سلسلة مواقع استراتيجية كانت تسيطر عليها ميلشيا الحوثي في محافظة البيضاء (جنوب شرق البلاد).

وذكر موقع “سبتمبرنت” أن قوات تمكنت من السيطرة على مناطق؛ مناطق “حوران”، و”نمران”، و”سليل”، و”اغوال”، و”الشعير”، وبيوت “الجدعان”، وبيوت “الهنادية”، وتبة “الطيارة”، في جبهة قانية، شمال محافظة البيضاء عقب معارك ماتزال مستمرة مع ميليشيا الحوثي.

وأشار الموقع إلى أن المعارك أسفرت عن تكبد المليشيا الانقلابية، خسائر كبيرة في العدد والعدة.

Advertisements

وكانت قوات الجيش الوطني أعلنت اطلاق عملية عسكرية واسعة تنطلق من محافظة البيضاء لتأمين محافظات؛ مأرب، شبوة، لحج.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المعترف بها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.