شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يزعمون اسقاط طائرة تجسسية في الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زعمت ميليشيا الحوثي إسقاط طائرة بدون طيار تجسسية في محافظة الحديدة الساحلية (غرب البلاد).

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسختها الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن مصدر عسكري لم تسمه القول إن الدفاعات الجوية التابعة للميليشيا أسقطت طائرة تجسسية لمن وصفتها بـ”قوى العدوان” أثناء تنفيذها مهام “عدائية” في أجواء منطقة الفازة، جنوب الحديدة.

ولم يصدر التحالف العربي أو وزارة الدفاع في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً بيانا يؤكد أو ينفي مزاعم الحوثيين.

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ووقعت الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي في ديسمبر 2018 اتفاقا في العاصمة السويدية “ستوكهولم” يقضي بانسحاب جميع المسلحين من الحديدة.

وتبادل الحكومة والحوثيين الاتهامات بخرق “اتفاق اطلاق النار” المعلن عقب توقيع اتفاق “ستوكهولم”.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المعترف بها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.