شكرا لقرائتكم خبر عن توكل كرمان تواصل تغريداتها عن مرسي.. ووزير سعودي يرد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت الناشطة اليمنية توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، تغريداتها المثيرة للجدل عن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الذي توفي الاثنين الماضي، بينما رأى وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبداللطيف آل الشيخ أن الإخوان “يؤلهون رموزهم ويمارسون الكذب والدجل”.

وقال الوزير السعودي، بصفحته على موقع التدوين المصغر” تويتر”، إن “من انحرف عن الفطرة وزاغ وأدبر، وانتهج منهج من يسمون أنفسهم بالإخوان المسلمين، يعري نفسه ويفضح حزبه وينشر خزيه كمن ساوى بين مرسي وعثمان رضي الله عنه، ومن أوصله إلى مقام الأنبياء، قبح الله القائل”، وأضاف أن “الإخوان ومن تلوث بفكرهم، يؤلهون ويقدسون رموزهم ويمارسون الكذب والدجل”.

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ونشرت توكل كرمان، تغريدة جديدة، اليوم الجمعة، مرفق فيها صورة لمرسي، وجزء من قصيدة للشاعر السوري الراحل نزار قباني كان قد كتبها في رثاء الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، وجاء في ذلك الجزء: “تركناك في شمس سيناء وحدك.. تكلم ربك في الطور وحدك.. وتعرى وتشقى وتعطش وحدك”، وهو ما اعتبر تشبيها بالنبي موسى.

وكانت كرمان نشرت عدة تغريدات عن مرسي منذ وفاته، منها تغريده كتبت فيها مع صورته: “صلوا عليه وسلموا تسليما”، و تغريدة أخرى مشابهة، فيها جزء من قصيدة نزار قباني جاء فيه: “قتلناك يا آخر الأنبياء.. قتلناك ليس جديدا علينا.. اغتيال الصحابة والأولياء”.

واتهمت كرمان السلطات المصرية بـ”قتل” الرئيس المصري الأسبق، وهو الاتهام نفسه الذي وجهته جماعة الإخوان المسلمين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظامه.