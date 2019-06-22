شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : التحالف يشن غارات جوية عنيفة على العاصمة صنعاء (تفاصيل اولية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن طيران التحالف العربي اليوم على شرقي سنحان غارتين جوييتين ومازال تحليق الطيران لازال مستمر حتى اللحظة الجدير بالذكر ان طيران التحالف العربي يشن غارات مركزة على مليشيا الحوثي منذ مطلع عام 2015م بعد انقلابها على السلطة الشرعية في اليمن

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