مؤتمر حضرموت الجامع يدعو الحكومة للقيام بواجبها ومسؤولياتها في ملف الخدمات

قالت رئاسة الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع إن على الحكومة أن تقوم بواجبها ومسؤولياتها في الاهتمام بملف الخدمات وإعطاء حضرموت ما تستحقه.



جاء ذلك خلال اجتماعًا لها، كرست جانبًا منه للوقوف أمام الأوضاع الخدمية بالمحافظة.



وذكرت إن من حق أهلنا في حضرموت الحصول على ما يستحقونه من خدمات وأن يعيشوا فوق أرضهم بكرامة وعزة، ويستفيدوا من خيراتهم وثرواتهم.



وتطرقت إلى جانب الخدمات بالمحافظة، وبالأخص تفاقم الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، مشيرة إلى أن ذلك ضاعف معاناة المواطنين في ظل ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية.



وأيدت ما جاء في كلمة وكيل أول حضرموت رئيس المؤتمر الشيخ عمرو بن حبريش العليي في احتفال يوم المعلم ودعوته للحكومة بتوفير كافة احتياجات الكهرباء من المحروقات ديزل ومازوت حسب الاحتياج الكافي بشكل شهري مستمر لضمان استمرار التيار الكهربائي وتأكيده بأنه في حال عدم الايفاء بذلك فإن الخيارات أمامنا مفتوحة لترتيب أوضاعنا في حضرموت والتي تضمن لنا استمرار الخدمات وتطويرها.

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