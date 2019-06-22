أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، الجمعة، تقدماً جديداً، في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء وسط البلاد، عقب معارك خاضتها مع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وحررت قوات الجيش خلال المعارك، مناطق حوران، و نمران، وسليل، واغوال، والشعير، وبيوت الجدعان، وبيوت الهنادية، وتبة الطيارة، في جبهة قانية، بحسب ما ذكر موقع الجيش اليمني "سبتمبرنت".
وأسفرت المعارك عن تكبد الميليشيا الإرهابية، خسائر كبيرة في العدد والعدة.
وكانت قوات الجيش حررت، الأربعاء، المرتفعات الفاصلة بين منطقتي حوران وقانية، ومواقع محيطة، عقب معارك خاضتها مع عناصر من ميليشيا الحوثي التي لاذت بالفرار.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يتقدم في جبهة قانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.