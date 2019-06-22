الجيش اليمني يتقدم في جبهة قانية

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، الجمعة، تقدماً جديداً، في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء وسط البلاد، عقب معارك خاضتها مع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وحررت قوات الجيش خلال المعارك، مناطق حوران، و نمران، وسليل، واغوال، والشعير، وبيوت الجدعان، وبيوت الهنادية، وتبة الطيارة، في جبهة قانية، بحسب ما ذكر موقع الجيش اليمني "سبتمبرنت".

وأسفرت المعارك عن تكبد الميليشيا الإرهابية، خسائر كبيرة في العدد والعدة.

وكانت قوات الجيش حررت، الأربعاء، المرتفعات الفاصلة بين منطقتي حوران وقانية، ومواقع محيطة، عقب معارك خاضتها مع عناصر من ميليشيا الحوثي التي لاذت بالفرار.