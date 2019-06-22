مصرع 7 حوثيين بينهم قيادي وخبير متفجرات في مواجهات بتعز

لقي 7 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية بينهم 3 من القيادات مصرعهم اليوم في مواجهات مع الجيش الوطني شرقي تعز.
وقال ركن التوجيه المعنوي للواء 170 دفاع جوي العقيد منصور حزام، إن المواجهات أدت إلى مقتل قائد المليشيا في جبهة الأمن المركزي المدعو "أبو علي" ومقتل خبير المتفجرات أحمد الضلعي قبالة ورشة طربوش بالإضافة إلى مقتل 3 آخرين وأصيب العشرات بالقرب من معسكر الأمن المركزي في المواجهات المستمرة.
وأضاف إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمع للمليشيات واحرقت طقم عسكري ومقتل جميع من كانوا على متنه واستعادة كمية من الأسلحة الرشاشة والألغام والعبوات الناسفة بعد مصرع خبير المتفجرات.
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