الإرياني: صمت المجتمع الدولي عن انتهاكات الحوثي يضاعف معاناة اليمنيين

قال وزير الإعلام معمر الإرياني "ان تغاضي المجتمع الدولي عن ممارسات ميليشيا الحوثي الإنقلابية يتسبب في مضاعفة معاناة أبناء اليمن الانسانية الناتجة عن الانقلاب على مؤسسات الدولة".. مشيراً إلى تلويح بعض المنظمات الدولية بوقف أعمالها الانسانية في مناطق سيطرة الميليشيا نتيجة استمرارها في السيطرة على المساعدات الانسانية ومنع وصولها الى المحتاجين.

وخلال مشاركته في المائدة المستديرة بمعهد الشرق الأوسط في العاصمة الأمريكية واشنطن بحضور رئيس معهد الشرق الأوسط بول سالم وعدد من كبار الباحثين والخبراء الأمريكيين المهتمين باليمن يمثلون عدد من المراكز البحثية، أكد وزير الإعلام بأن تعامل المجتمع الدولي بهذه الطريقة يشجع الميليشيات الانقلابية على الاستمرار في هذه الممارسات.

ولفت إلى أن صمت المجتمع الدولي على التحديات التي تواجه العاملين الدوليين في مناطق سيطرة الميليشيات يهدد حيادية ومهنية هؤلاء العاملين وينسف جهود الأمم المتحدة في تحقيق السلام وتحسين الأوضاع الانسانية الناتجة عن الإنقلاب.

وأضاف الإرياني بأن على المجتمع الدولي أن يدرك أن بقاء ميليشيات مسلحة خارج إطار الدولة في اليمن يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي وقد اثبتت الأحداث الأخيرة من قيام المليشيات بإستهداف ممرات الملاحة وخطوط امداد الطاقة حجم هذه التهديدات التي لم تعد مقتصرة على الداخل اليمني فقط.

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وأستعرض مع مجموعة الباحثين تطورات اتفاق ستوكهولم ووجهة نظر الحكومة الشرعية حول الانسحابات احادية الجانب من قبل الميليشيات وموقف الأمم المتحدة منها ، مؤكداً تمسك الحكومة بنصوص وروح اتفاق ستوكهولم وفقاً لرسالة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي الى الأمين العام للأمم المتحدة والتي تمثل خارطة طريق الحكومة للتعامل مع المبعوث الأممي وإدارته لعملية السلام وتنفيذ اتفاقات ستوكهولم.

وأشار وزير الإعلام إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الشرعية لإعادة تطبيع الحياة في المحافظات المحررة وتسعى لتوفير المرتبات في جميع المحافظات بما فيها التي تقع تحت سيطرة المليشيا وقد بدأت خطوات هامة في هذا الجانب وان جهودها سوف تتواصل من أجل تخفيف المعاناة الانسانية لأبناء شعبنا في كافة محافظات البلاد.

وثمن دور تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودعمه المتواصل لعملية استعادة الدولة ومؤسساتها وانهاء تهديد الميليشيات الانقلابية على أمن اليمن والإقليم والعالم، وتقديم كافة أنواع الدعم الإقتصادي والإنساني من أجل تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتقديم الخدمات وإعادة بناء ما دمرته الحرب.

حضر اللقاء نائب رئيس البعثة الدبلوماسية لبلادنا في واشنطن وائل الهمداني وعدد من أعضاء البعثة.