مدير بطولة العالم للملاكمة يصل اليوم مدينة سيئون

وصل مدير بطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين والمنسق العام للإتحاد الدولي للملاكمة أحمد المسيبلي إلى مدينة سيئون اليوم للمشاركة في ترتيب وتحضير بطولة العالم للملاكمة التي ستقام في ال28 و29 من الشهر الجاري.

وفور وصول مدير البطولة الذي استقبله وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي صرح المسيبلي لوسائل الإعلام أن استضافة مدينة سيئون لهذه البطولة العالمية يأتي تكريماً لمكانتها التاريخية والثقافية ولما تتمتع به من أمن واستقرار حيث أصبحت ماؤي الجميع.

داعياً كافة رجال الأعمال للتفاعل ودعم البطولة وإنجاحها وكافة الإعلاميين في مساندة وتغطية هذه الحدث الرياضي الهام.

وعبر مدير البطولة المنسق العام للإتحاد الدولي للملاكمة عن شكره وتقديره للسلطة المحلية في محافظة حضرموت و مدينة سيئون الذين سخروا كل الإمكانيات والطاقات من اجل نجاح البطولة.

ولفت المسيبلي إلى أن هناك معرض صور يكشف جرائم الحوثي بحق أبناء الشعب اليمني والمنطقة.