الدفعات الجوية السعودية تدمر طائرتي "درونز" في الأجواء اليمنية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الجمعة، أن قوات التحالف الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وأوضح المالكي أن ميليشيات الحوثي أطلقت الطائرتين مساء الجمعة، لافتا إلى أنه تم تدمير الأولى عند الساعة 9:28 مساء، في حين دمرت الثانية عند الساعة 9:56 مساء.. وفق "سكاي نيوز".

وبيّن أنه تم رصد إطلاق الطائرتين بدون طيار من محافظة صنعاء، وتم اعتراضهما وتدميرهما في الأجواء اليمنية.