شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. انفجار قوي يهز منطقة صبر بـ لحج ومصادر توضح السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هز انفجار قوي مساء اليوم الجمعة منطقة صبر بمديرية تبن التابعة لمحافظة لحج . وقالت مصادر أمنية إن الانفجار وقع قرب معهد بو مدين بمنطقة صبر دون أن يخلف أي إصابات بشرية أو أضرار مادية . وأكدت المصادر أن المقذوف من مخلفات حرب مليشيات الحوثي وقد كان مرمي بين أكوام القمامة . وأشارت إلى أن إحراق القمامة تسبب بانفجار المقذوف، الذي سمع دوي صوته في أرجاء مختلفة من مناطق مديرية تبن .

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