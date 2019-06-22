شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يحذرون أميركا من استهداف ”ايران” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر الحوثيون، اليوم، الولايات المتحدة الاميركية من استهداف ايران المتهمة بتمويلهم وارسال أسلحة متطورة إليهم، داعين واشنطن إلى احترام “سيادة الدول” وترك العالم “يعيش بسلام”.

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه صحيفة “نيويورك تايمز” أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب وافق في البداية على شن ضربات “ضد مجموعة اهداف إيرانية، مثل رادارات وبطاريات صواريخ”، رداً على إسقاط الطائرة المسيرة، قبل أن يتراجع عن ذلك.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤول كبير في الحكومة الاميركية أن “المرحلة الأولى من العملية ألغيت فور انطلاقها”، موضحاً “الطيارات كانت في الأجواء والزوارق اتخذت مواقعها لكن لم يطلق أي صاروخ حينما أعطي الأمر بالتوقف”.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسختها الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عن مصدر في وزارة خارجية الحوثيين [غير معترف بها دوليا] القول: “”إن شعوب ودول المنطقة في الخليج العربي والشرق الأوسط عموما تريد السلام والاستقرار، وفي نفس الوقت لا تريد أن تشهد حروبا عبثية يسببها جنون العظمة والغرور والقرارات المتهورة الخاطئة”.

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ودعا المصدر الإدارة الأميركية إلى ترك محاولات املاءاتها بالقوة على الشعوب والأنظمة في العالم وترك دعمها للدول المعتدية على اليمن والمستمر منذ خمسة أعوام وأن تكون داع

ية تسوية وسلم يُنقذ اليمن وشعبه من العدوان.

واتهم المصدر أميركا بــ”الصلف والغرور وعدم احترام سيادة الدول وحقوق الشعوب المشروعة في إدارة شؤونها الداخلية”.

وقال المصدر إن الإدارة الأميركية وآلتها العسكرية الضخمة “تعبث في أماكن عدة من العالم (..) ومازالت تعيش وهم القطبية الواحدة ولعب دور شرطي العالم الذي يدعي حق ممارسة ما يريد وخرق كل القوانين تحت مبررات ومسميات لا أساس لها”.

وطالب المصدر، الولايات تحكيم العقل ونبذ العنف ومحاولات الإستقواء بآلتها الحربية (..) وترك العالم يعيش بسلام”.