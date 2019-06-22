شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار”بن زايد” لترامب: ما الذي يحصل بحق الجحيم، نعتقد أنك مختلف عن أوباما! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علّق أكاديمي وسياسي إماراتي، على تراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن “الضربة العسكرية المفترضة” ضد إيران، موجها رسالة للرئيس، دونالد ترامب.

وقال عبد الخالق عبدالله، مستشار ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد، في تغريدة بصفحته على موقع التدوين المصغر “تويتر”، كتبها باللغة الإنجليزية: “ما الذي يحصل بحق الجحيم! هذا غير معقول، كنا نعتقد أنك مختلف عن أوباما”.

وكان ترامب، تحدث عن “أنه ليس مستعجلا لتوجيه ضربة عسكرية لإيران، لكن إسقاط طائرة دون طيار لم يكن متناسبا مع حجم الضربة التي كانت ستوجه إليها”، على حد تعبيره.

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ولفت ترامب إلى أن “الضربة ألغيت قبل عشر دقائق فقط من موعدها الذي كان مفترضا الجمعة”.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن ترامب وافق على توجيه ضربات عسكرية لإيران، الجمعة، ردا على إسقاط طائرة استطلاع مسيرة، لكنه تراجع عن التنفيذ.

ووصل التوتر أوجه بين امريكا وايران بعد ان اسقطت الدفاعات الجوية الايرانية صباح أمس الخميس طائرة امريكية.