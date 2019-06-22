شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: القوات الجوية السعودية تعترض طائرتين مسيرتين انطلقتا من صنعاء ودُمرتا في الأجواء اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل اعلام سعودية أن تحالف دعم الشرعية اعلن ان القوات الجوية السعودية اعترضت طائرتين مسيرتين انطلقتا من صنعاء ودُمرتا في الأجواء اليمنية.

يأتي ذلك في وقت اطلق فيه القيادي الحوثي، حسين العزي، المعين نائبا لوزير الخارجية، تصريحات بقدرة المليشيا على إطلاق عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة دفعة واحدة وبشكل منتظم.

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