شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل..ترامب: مستعد للحوار مع خامنئي بدون ”شروط مسبقة” والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترام، اليوم، إنه مستعد لإجراء محادثات مع مرشد الثورة الايرانية علي خامنئي أو الرئيس الايراني حسن روحاني.
وقال ترامب في مقابلة مع قناة “إن بي سي” الاميركية – رصدها “المشهد اليمني” – إنه ليس لديه أي شروط مسبقة لإجراء محادثات مع إيران
وكان ترامب أعلن في وقت سابق، اليوم الجمعة، أنه تراجع عن قرار بتوجيه ثلاث ضربات عسكرية لإيران قبل 10 دقائق من تنفيذها.
وقال ترامب عبر حسابه على تويتر، إن الإيرانيين أسقطوا طائرة بدون طيار بدون طيار تحلق في المياه الدولية. لقد كنا متأهبين ومستعدين للثأر الليلة الماضية في 3 مواقع مختلفة، وعندما سألت: كم عدد الذين سيموتون؟ كانت الإجابة من جنرال 150 شخصا يا سيدي”.
وأضاف ترامب: “قبل 10 دقائق من توجيه الضربة أوقفتها”، مرجعا السبب إلى أن توجيه الضربات وما ستسفر عنه من سقوط قتلى إيرانيين “لا يتناسب مع إسقاط طائرة بلا أحد على متنها”. وتابع بالقول: “أنا لست في عجلة، جيشنا أعيد بناؤه، وجديد، وعلى استعداد للذهاب، وهو الأفضل في العالم إلى حد بعيد”.
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