مراكز شرطة بصنعاء تحتجز عدد من قضاة المحاكم ووكلاء النيابات(تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - احتجزت عدد من مراكز الشرطة بأمانة العاصمة صنعاء عدد من قضاة المحاكم ووكلاء النيابات وأعضاء بالمحكمة العليا.

وأوضحت مصادر لـ"المشهد اليمني" أن " مركز شرطة قاع القيضي ومدير البحث بالمركز، احتجزا القاضي محمد الجحيفي عضو المحكمة العليا، وأهانوه أثناء قدومه اليهم للإبلاغ عن تعرضه للاعتداء من قبل عصابة مسلحة وإخضاعه قسرا للاستدلال".

واضافت المصادر أن "مركز شرطة 45 أهان القاضي عبدالله الكميم وكيل النيابة الجزائية المتخصصة بمناسبة قدومه للمركز للإبلاغ عن تعرض أولاده للشروع في القتل، كما قام مركز شرطة 14اكتوبر بإطلاق سراح العصابة المسلحة التي شرعت بقتل القاضي سليمان الكمالي قاضي محكمة أرحب".

واشارت المصادر الى "أن مراكز الشرطة رفضت تنفيذ توجيهات النيابة بإرسال الأوليات مع المتهمين للقضاء".

وكان نادي قضاة اليمن، أدان في بيان، تلقى "المشهد اليمني" نسخة منه، بأشد العبارات ما تعرض له القضاة المذكورين من انتهاكات، محملا المجلس السياسي الاعلى للانقلاب المسؤولية الكاملة في حماية القضاة ومقراتهم وإقالة مدراء مراكز الشرطة الذين اقدموا على تلك الأفعال الاجرامية، التي تنتهك قدسية القضاء، في توجه لاضعاف القضاء من قبل منتسبي الداخلية.

ودعا النادي، النائب العام لمتابعة رفع صفة الضبطية القضائية عنهم واحالتهم للقضاء.

وترتكب مليشيا الحوثي في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرتها، وباسم الاجهزة الامنية انتهاكات جسيمة بحق القضاء ومنتسبيه، وفقا لمصادر قضائية.

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