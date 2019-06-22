شكرا لقرائتكم خبر عن ”صنعاء” تمتحن الشهادة الاساسية و”عدن” تعلن النتائج والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - في الوقت الذي تتواصل فيه امتحانات الشهادة العامة للمرحلة الأساسية، بصنعاء والمناطق التابعة لها، اعلنت وزارة التربية والتعليم، بالحكومة الشرعية عن نتيجة ذات الامتحان بالمحافظات المحررة، في انقسام يهدد مستقبل الاجيال والعملية التعليمية في اليمن.
تتواصل في صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، امتحانات الشهادة العامة للمرحلة الأساسية،للعام 2018 – 2019م، بعد أن تقدم لها ٢٧١ ألفا و١٦٠ طالباً وطالبة موزعين على ألفين و٢٢٣ مركز امتحاني.
وكانت امتحانات التاسع الاساسي بصنعاء قد بدأت الاسبوع الجاري، ومن المتوقع انتهائها الاسبوع المقبل.
وفي ذات السياق، اعلنت وزارة التربية والتعليم، خلال الاسبوع الجاري، بالحكومة اليمنية الشرعية، نتائج طلاب الصف التاسع اساسي في كافة المحافظات المحررة لعام 2018 – 2019م.
ويتم حساب درجات امتحان الاساسي بالمحافظات المحررة، من خلال أخذ 50% من الدرجة الكلية فقط، ونسبة 20% من درجات الفصل السابع و20% من درجات الفصل الثامن و10% من درجات الاختبارات اليومية للصف التاسع.
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