شكرا لقرائتكم خبر عن ”سيناريو مرعب” في انتظار المنطقة إذا اندلعت حرب بين اميركا وإيران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيكون “سيناريوا مرعباً”، هكذا يلخص المراقبون الدوليون المشهد في حال اندلاع حرب بين الولايات المتحدة الاميركية وحلفائها في المنطقة، وإيران ووكلائها.

ويقول المراقبون إن الحرب مع ايران لن تكون ذات الشيء، وقد تهدد بالانتشار إلى المنطقة بأسرها وبسرعة، لعدة أسباب.

وبحسب المراقبين ستخوض ايران حربا غير متكافئة، مستخدمة شبكتها من وكلائها في المنطقة لاستهداف الولايات المتحدة وحلفائها بعيدا عن ايران.

وأوضح المراقبون أن الميليشيا الشيعية في العراق قد تستهدف القوات الاميركية، حزب الله في لبنان يمكن ان يطلق الصواريخ على المدن الاسرائيلية مثلما يمكن ان تفعل “حماس” من غزة.

وأضاف المراقبون “يمكن ان يقوم حزب الله والميليشيات الشيعية في سوريا باستهداف القوات الاميركية هناك”.

ولفت المراقبون إلى أن الحوثيين في اليمن قد يقومون باستهداف القوات الاميركية والسعودية والامارات العربية المتحدة، باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي زودتهم بها إيران.

Advertisements

ويرى الباحث في مركز التقدم الأميركي برايان كاتوليس أن “التطورات يمكن أن تتصاعد بسرعة كبيرة، لكنها لن تقود إلى حرب تقليدية كاملة مثلما حصل مع العراق عام 2003”.

وقال كالي توماس إن “الخطوط الحمراء” الأميركية، التي في حال تجاوزها ستندلع حرب شاملة، هي أولا: الهجمات الإيرانية المباشرة على القوات الأميركية في المنطقة، وثانيا: في حال حاولت إيران إغلاق مضيق هرمز لعرقلة إمدادات النفط”.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق، اليوم الجمعة، أنه تراجع عن قرار بتوجيه ثلاث ضربات عسكرية لإيران قبل 10 دقائق من تنفيذها.

وقال ترامب عبر حسابه على تويتر، إن الإيرانيين أسقطوا طائرة بدون طيار بدون طيار تحلق في المياه الدولية. لقد كنا متأهبين ومستعدين للثأر الليلة الماضية في 3 مواقع مختلفة، وعندما سألت: كم عدد الذين سيموتون؟ كانت الإجابة من جنرال 150 شخصا يا سيدي”.

وأضاف ترامب: “قبل 10 دقائق من توجيه الضربة أوقفتها”، مرجعا السبب إلى أن توجيه الضربات وما ستسفر عنه من سقوط قتلى إيرانيين “لا يتناسب مع إسقاط طائرة بلا أحد على متنها”. وتابع بالقول: “أنا لست في عجلة، جيشنا أعيد بناؤه، وجديد، وعلى استعداد للذهاب، وهو الأفضل في العالم إلى حد بعيد”.

إلى ذلك، يشير مدير السياسة في المجلس القومي الإيراني الأميركي ريان كوستيلو إلى أن “إيران اقتربت كثيرا من تجاوز الخط الأحمر الأميركي”.

وقال كوستيلو إن الولايات المتحدة تدرس القيام “برد انتقامي” لحادثة إسقاط الطائرة ربما يتجاوز الخطوط الحمراء الإيرانية، من دون أن يحدد طبيعة المناطق التي تعتبرها طهران خطوطا حمراء.