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الهند ترسل سفنتين حربيتين إلى الخليج العربي وخليج عمان

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عدن - ياسمين التهامي - أرسلت الهند، اليوم الجمعة، سفينتين حربيتين إلى خليج عُمان والخليج العربي، من أجل ضمان أمن السفن التي تحمل علمها، بعد تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة.

وأوضحت البحرية الهندية في بيان لها، إنها أرسلت السفينتين الحربيتين “تشناي” و”سونيانا”، إلى خليج عُمان والخليج العربي، لتأمين السفن التي ترفع علم الهند وتمر في المنطقة أو تقوم بمهام بها، بعد التطورات المتعلقة بالأمن البحري التي شهدتها المنطقة، وفق ما أوردته وكالة “الاناضول” التركية.

وتصاعد التوتر في المنطقة عقب إسقاط إيران، الخميس، طائرة استطلاع أمريكية مسيرة.

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والأسبوع الماضي تعرضت ناقلتي نفط تابعتين لليابان والنرويج، إلى انفجارات خلال مرورهما في خليج عُمان.

وأضاف البيان الهندي، أن طائرات تابعة للبحرية الهندية ستراقب الموقف من الجو في خليج عُمان والخليج العربي.

وذكرت وسائل الإعلام الهندية، أن إرسال السفن يأتي لحماية أمن الطاقة الهندي، وضمان أمن السفن التابعة للهند الموجودة في المنطقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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