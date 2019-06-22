شكرا لقرائتكم خبر عن مقرب من الانتقالي يهاجم محامي صالح السابق ويتهمه بهذا الامر والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وجه الناشط السياسي المقرب من الانتقالي المحامي يحيى غالب، اتهاما إلى محمدالمسوري محامي الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح.
وكتب غالب، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي : “هذا الشخص مطلوب للعدالة، قام بتهريب ضباط وجنود من سجن أمن لحج ارتكبوا مجزرة منصة ردفان 13 اكتوبر 2007م.
وتابع: “قتلوا 4شهداء و26جريح”، مؤكدا أنها “جريمة لازال ملفها بالمحاكم الدولية ونيابة لحج”.
وأضاف: “هذا المسوري وقادة عسكرين قام بتهريب المتهمين بعد اعترافاتهم”.
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