قوات الجيش تحرر مواقع جديدة في قانية شمال البيضاء

تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الجمعة، من تحرير مناطق ومواقع جديدة في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء، فيما لا تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة وسط تقدم قوات الجيش وانهيار كبير وخسائر فادحة في صفوف مليشيات الحوثي الإنقلابية.

وأكد قائد اللواء ١٤٣ مشاه العميد الركن ذياب القبلي في تصريح خص به المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش الوطني تمكنت صباح اليوم من تحرير "منطقة حوران بالكامل وتبة الطيارة ومنطقة سليل وغوال الشعير وغول ال سالم ومنطقة نمران ومناطق الجدعان والهنادية" في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء.

وأضاف العميد القبلي أن المليشيات الانقلابية تكبدت خلال المعارك خسائر بشرية كبيرة إضافة إلى تدمير عدداً من الآليات القتالية