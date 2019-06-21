نقطة دوفس بابين تضبط أجهزة مخابرات كانت في طريقها إلى عدن

تمكنت نقطة دوفس بمحافظة أبين جنوبي البلاد، من ضبط منظومة شبكة اتصال لاسلكي عملياتي كانت في طريقها الى مدينة عدن.

واوضح مصدر امني في نقطة دوفس بأن افراد جنود النقطة اثناء عملية التفتيش الروتينية عثروا على كمية من اجهزة الاتصال والاستقبال اللاسلكي التي تستخدم في غرف العمليات العسكرية والامنية على متن شاحنة نقل كبيرة قادمة من سلطنة عمان .

وأضاف المصدر الامني يأن الفحص لنوعية الاجهزة دلت على ان منظومة الاتصال الشكبي هذه تعد من احدث المنظومات العملياتية التي تستخدم في الجانب العسكري والامني مضيفا الى احالة الاجهزة والشاحنة وسائقها الى مقر القيادة العامة لالوية الدعم والاسناد في عدن لاستكمال التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللأزمة بذلك.

الجدير ذكره بأن نقطة دوفس بابين حققت الكثير من الانجازات الامنية في مختلف الجوانب أهمها ضبط كميات كبيرة من الحشيش والمهربات بالاضافة للقبض على المطلوبين لدى الاجهزة الامنية وكذا المهربين.