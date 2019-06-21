مصرع مصور قناة 'المسيرة' الحوثية شمال الضالع

لقي مصور قناة الميسرة التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية مصرعه خلال المعارك الدائره في منطقة الفاخر بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع. وتداول ناشطون تابعون لجماعة الحوثي صورا لمصور قناة الميسرة ماجد القاضي وقالوا بأنه قتل خلال معارك اليوم الجمعة في مفرق الزبيريات بالفاخر. وقتل خلال معارك الضالع عدد من اعلاميي ومصوري قناة المسيرة التابعة للجماعة الانقلابية .

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