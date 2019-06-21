برنامج الراصد الثقافي الجنوبي يستأنف برنامجه للمجموعة B بمديرية التواهي

وقامت فرق الرصد الثقافي بالنزول في اليوم الأول، لأهم المعالم الأثرية والتاريخية في مديرية التواهي وهي فندق كريسنت وتمثال الملكة فيكتوريا، وقامت برصد الانتهاكات التي وقعت على تلك الآثار النادرة.
و شملت الزيارة، أيضاً العديد من المواقع و الأماكن التي تشتهر بها مديرية التواهي، كساعة "ليتل بج بن"، ومسجد الإمام محمد العراقي، و كنيسة سانت انتوني بحي البنجسار، وكنيسة المسيح في رأس مربط، و رصيف بوابة الميناء، (رصيف السياح)، و الذي تم تدميره في حرب صيف 2015 .
وقامت فرق الرصد بجمع الكثير من البيانات و المعلومات وإفادات شهود العيّان، لما تعرضت له هذه المواقع و المعالم الأثرية الثاريخية، وأدت إلى دمارها و تشويه صورتها الجمالية وطمسها و الاهمال المتعمد التي تعاني منه.
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