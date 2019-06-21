برنامج الراصد الثقافي الجنوبي يستأنف برنامجه للمجموعة B بمديرية التواهي

باشرت فرق الرصد الثقافي الجنوبي، نزولها الميداني لمديرية التواهي، وذلك ضمن برنامج الراصد الثقافي الجنوبي والذي ينضوي في إطار الأنشطة و الفعاليات التابعة للدائرة الثفافية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور رئيس الدائرة الثقافية، عمرو محمد عقيل .

وقامت فرق الرصد الثقافي بالنزول في اليوم الأول، لأهم المعالم الأثرية والتاريخية في مديرية التواهي وهي فندق كريسنت وتمثال الملكة فيكتوريا، وقامت برصد الانتهاكات التي وقعت على تلك الآثار النادرة.

و شملت الزيارة، أيضاً العديد من المواقع و الأماكن التي تشتهر بها مديرية التواهي، كساعة "ليتل بج بن"، ومسجد الإمام محمد العراقي، و كنيسة سانت انتوني بحي البنجسار، وكنيسة المسيح في رأس مربط، و رصيف بوابة الميناء، (رصيف السياح)، و الذي تم تدميره في حرب صيف 2015 .

وقامت فرق الرصد بجمع الكثير من البيانات و المعلومات وإفادات شهود العيّان، لما تعرضت له هذه المواقع و المعالم الأثرية الثاريخية، وأدت إلى دمارها و تشويه صورتها الجمالية وطمسها و الاهمال المتعمد التي تعاني منه.