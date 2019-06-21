شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الاغذية: الحوثي وشقيقه متعاونان لكن ”الجناح لمتشدد” لا يهمه الشعب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي، إنه والفرق التابعة للبرنامج تتحاور مع قيادات جماعة الحوثي وعقدت اجتماعات معهم مثل عبد الملك الحوثي وشقيقه اللذين بذلا قصارى جهدهما للتوصل إلى حل بشأن رفع التعليق الجزئي للمساعدات في اليمن وتفادي انهيار النظام الانساني بالكامل.

وأعلن البرنامج، الخميس، بدء تعليق جزئي لتقديم المساعدات في اليمن بسبب عدم التوصل لاتفاق مع الحوثيين بشأن ضوابط تمنع تحويل الغذاء لغرض غير المخصص له وهو إطعام الأشخاص الأشد احتياجا في البلاد.

ويؤثر القرار على 850 ألف شخص في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون من بين أكثر من عشرة ملايين شخص في أفقر دول شبه الجزيرة العربية يعتمدون على الغذاء الذي يوفره البرنامج.

وقال في مقابلة مع وكالة أنباء “رويترز”: “هناك متشددون داخل الحوثيين لا يعبأون بالشعب ولا يعبأون بأي شيء سوى تحقيق المكاسب وزعزعة الاستقرار”.

وقال ديفيد بيزلي: “نأمل أن تفكر السلطات في صنعاء بحكمة وتفعل ما في صالح الشعب”.

وقال بيزلي إن برنامج الأغذية يقدر أن 10% على الأقل من المساعدات الغذائية التي قدمها شهريا وتبلغ قيمتها 175 مليون دولار جرى توجيهها في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين للمساعدة في تمويل الصراع.

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وأضاف بيزلي “نأمل أن تسود النوايا الطيبة للحوثيين وأن نتمكن من إعادة تفعيل نظامنا. إذا تمكنا من تحقيق ذلك، ونحن لا نرى سببا يحول دون التنفيذ، فسنعود إلى الشوارع خلال ساعات”.

ومضى قائلا “في هذه المرحلة يمكن القول بوضوح إن النظام الإنساني يمول عمليات عسكرية وسياسية. نحن جهة مستقلة ومحايدة وغير منحازة وإذا لم نستطع ضمان ذلك فلا يجب أن نتواجد هناك”.

وأضاف “النظام الإنساني بكامله معرض للخطر هنا”.

وقال بيزلي “بيانات القياسات الحيوية تمكننا من ضمان عدم توجيه المساعدات” لمن لا تستهدفهم، مضيفا أن “برنامج الأغذية يدرس كل الخيارات الأخرى منذ 18 شهرا لكنه لم يجد خيارا سوى تعليق توزيع المساعدات”.

وقال إن الاختيار وقع على صنعاء لأن سكانها يتمتعون بأعلى درجة من التغذية على مستوى البلاد لكنها تشهد أغلب وقائع توجيه الأطعمة لأغراض أخرى، لافتاً إلى أنه ستستمر برامج التغذية للأطفال الذين يعانون سوء التغذية والحوامل والأمهات المرضعات.

وقال بيزلي “هذا واحد من أصعب القرارات التي اتخذتها في حياتي على الإطلاق إن لم يكن الأصعب”.

وأضاف “يمثل اليمن أسوأ كارثة إنسانية على وجه الأرض اليوم ويتفاقم ذلك بسبب توجيه المساعدات الغذائية بعيدا عن مستحقيها. لنصلي ونأمل التوصل إلى حل”.