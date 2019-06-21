شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الاجتماع التٲسيسي لصوت المراة المهرية الحر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المهره / خاص

عقد عصر اليوم الاجتماع التٲسيسي الاول لمجلس صوت المرأة المهرية الحر والذي شارك في تأسيسه مجموعة من أهم وأبرز الشخصيات النسائية بالمحافظه ..

وفي بداية الإجتماع تم اختيار هئية ادراية للمجلس وتم الإجماع من قبل الحاضرات على اختيار الاستاذه /علياء سعد الحريزي رئيساً للمجلس ...

من جانبها الاستاذه /علياء الحريزي التي تم اختيارها رئيسة المجلس تطرقت في كلمتها عن أهم أهداف المجلس المتمثلة في إظهار للرأي العام المحلي والخارجي عن القضايا والمعاناة التي يعاني منها أبناء المهره وكذلك المطالبة بتوفير كافة الخدمات الأساسية ومحاربة الفساد بالمحافظة. . ..

وأوضحت علياء الحريزي رئيسة بأن المجلس يهدف الى محاربة الفاسديين والمتاجريين بالقضية المهرية ..

وكشفت بان المهرة تشهد مؤامرة خطيرة تهدف الى تمزيق النسيج الاجتماعي لابنائها عبر شخصيات في السلطة المحلية ولمجلس العام لابناء المهرة وسقطرى وان هناك شخصيات من شيوخ المهرة يعملون على تنفيذ أجندات قطرية ايرانية وتركية بالمحافظة. .

وأعربت عن أسفها بأن من يتحدثون باسم المهرة يعملون على تمزيق المهرة وبث العنصرية بين أبناءها وتفرقة قبائلها خدمتا لاجندات خارجية تصرف عليهم بالميارات. .

وأضافت بان عداهم لدول التحالف العربي مجرد مخطط تم رسمه لهم من قبل بعض الدول بالاشتراك مع نائب الرئيس اليمني ومدير مكتب الرئيس الهدف منه ابتزاز دول التحالف يخدم مصالح حزب وجماعة معينة حيث يتم توقيع تفاقيات مع التحالف للعمل في المحافظه بشكلة الرسمي وهم في الحقيقة يطعنون التحالف من الخلف من خلال العمل مع المتاجريين ضد قوات التحالف بطريقة ابتزازية ،والبعض منهم قيادات كبيرة في السلطة المحلية يظهرون للتحالف وقوفهم الى جانبهم بينما هم يعملون مع جهات معادية للتحالف العربي ..

كما كشفت ان رئيس المجلس العام للأسف الشديد يطلب المساعدات من كل الجهات وتصلة بالميارات بهدف بناء مشاريع خدمية ومساعدة الفقراء الا انة يستغلها لأغراض شخصية وتحدثت بحكم عملها كرئيسة دائرة المراة في المجلس العام وقالت معتمد لدى رئيس المجلس العام دعم الاسر فقيرة برواتب مقدمة من سلطنتة عمان بأعداد كبيرة حيث عمل الى تسجيل افراد اسرتة والمقربيين له

وأضافت بأن قرابة عدد 50 اسرة فقيرة تم رفعها من قبل دائرة المراة حيث تم صرف لكل اسرة مبلغ لا يتجاوز 50 الف ريال يمني بينما المبلغ المخصصة لهم من قبل سلطنة عمان تقدر بحوالي 100 ريال عمان اي مايعادل الف ريال سعودي ،وكذلك وعد رئيس المجلس العام بتاهيل الخط الرابط بين شحن والغيضة والذي تضرر جراء اعصار لبان

واستلم المخصصات له من قبل سلطنتة عمان الا انة لم يعمل شيء عدا صورة له وفبركة اعلامية لتضليل المانحيين. .

كما اشارت الى تردي البنية التحتية للمحافظة وشبه ومنعدمة حيث يعاني المواطنيين من انهيار شبكة كامل للطاقة الكهربائية

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بينما تدفع السلطة المحلية رواتب لبعض شيوخ واعيان المحافظة رواتب شهرية تصل الى عشرين الف ريال سعودي

كما يدفع بعض شيوخ الارتزاق رواتب شهرية تصل من 3 الى5 الف ريال سعودي لمليشيات تعمل على عسكرتها ..

و استغربت الاستاذه علياء من حديثهم على القوات الجنوبية وإلاحزمه والنخب الأمنية وتسميتها بالمليشيات مع انهم قوات نظامية تدافع وتقاتل المليشيات الانقلابية الحوثية الايرانية ..

وقالت - نحن سنبدا بعمل منظم ندعو كل الشرفاءمن ابناء المحافظة إلى الوقوف على جانب المجلس الإشتراك فيه والنهوض بواجبهم اتجاه محافظتهم لما يحفظ امن واستقرار المهرة ونسيجها الاجتماعي والوقوف في وجه كل فاسد والتحرك السريع للمطالبة بتوفير الكهرباء والماء وتاهيل الطرقات وتعزيز مشروع الصرف الصحي ودعمه بسيارت شفط المجاري التي بسببها عجز المستشفى في استقبال المرضا جرى انتشار الاوئبة.

وقالت أننا نرحب بقوات التحالف العربي في المهرة والتي كان لها الدور الاكبر في التخفيف من عمليات التهريب للأسلحة والمخدرات والتي لم تجلب للمحافظة غير السمعة السئية واننا نؤيد كل ما يقومون بة من دعم؛ ونطالبهم بالعمل على توزيع كل مايقدم من دعم عبر لجان منظمة وتوقيف تقديمهم الدعم عبر جمعيات وشخصيات ترشحها سلطة الفساد وكذلك جميعات الاصلاح الاخواني فهو ليس وصي على المهرة وابناءئها. .

كما شكرت سلطنة عمان الشقيقة على كل ماتقدمه من دعم للمحافظة وابنائها منذ سنين طويلة وقالت الحريزي نحب ابلاغكم ان كل ماتقدمونه من دعم بشكل كبير عبر المجلس العام وعبر بعض الشخصيات يتم التلاعب فيه ولم يستفيد أحد. .

و اختتمت كلمتها بدعوة جميع ابناء محافظة المهرة وكل من يعيش على ارضها الانتفاضة ضد تردي الخدمات الاساسية

وكذلك ضد كل فاسد وكل من يدعو الى إثارة الفتن بكل مسمياتها

وقالت وفي الاخير فاننا نوصي اخواننا قبيلة قمصيت في استشهاد ابنهم مانع ونطالب منهم عدم الانجرار وراء من يريدوا استثمار قضيتهم لاغراض وأجندات تخريبية

كما نطالب قوات الحزام الامني تسليم قتلت ابن المهرة الى جهات الاختصاص ولاهتمام والتحقيق بكل شفافية مع القتلة واظهار الحقيقة للكل. واشراك أولياء الدم واطلاعهم على كل شي يخص هذه القضية..

وفي ختام الاجتماع تم تشكيل لجنة تنظيمية تقوم بتنظيم برامج الفعاليات و الاعداد لها

و تم أيضا قرأت العديد من نقاط تنظم عمليات التصعيد والمطالب الخدمية ولاساسية

من جانبهم أكد المجتمعيين على تحذير جميع الاطراف من المساس والوقوف ضد فعاليتنا القادمة ..

