شكرا لقرائتكم خبر عن اصدر مجلس صوت المرأة المهرية الحر بيان اليوم الجمعة 21/ يونيو /2019 بعد أن عقد اجتماعه الأول في مدينة الغيضة عاصمة م. المهرة وضم العديد من القيادات النسوية المهرية (بيان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نتيجة لما يعانيه المواطن في محافظة المهرة جراء انتشار الفساد

والتلاعب بايرادات المال العام وتردي الوضع الخدمي والامني في المحافظة

والعبث بالمال العام فان السلطة المحلية تتحمل كامل المسولية عن ذلك

كما نحمل المسؤولية ايضا من يترزقوا باسم ابناء المحافظة لمصالح شخصية والمتاجرة بقضية المهرة خدمة الاهداف خارجية وداخلية

وخصوصا المجلس العام لابناء المهرة

والذي يستلم مليارات بسم المواطن المهري ويعبث فيها لخدماتهم الخاصة والشخصية وكذا تنفيذ اجندات تستهدف النسيج الاجتماعي لابناء المهرة والمتاجرة بالقضية المهرية وسلب الهوية والارادة المهرية لخدمة اسيادهم على حساب المواطن المهري البسيط

فاننا ومن خلال اجتماعنا هذا خرجنا بتحميل السلطة المحلية والمجلس العام وكذا بعض شيوخ الاسترزاق المسوولية الكاملة عن الحالة المزرية التي وصل اليها حال المواطن وحالة تردي الخدمات في محافظة المهرة وكذا اقلاق السكينة العامة والامن واستهداف وتمزيق النسيج الاجتماعي لابناء المحافظة

وعليه نتوجه بالمناشدات والمطالب الاتية التي يجب نقف ضدها بكل الطرق السلمية الحقوقية وسوف تكون بشكل مزمن مالم فاننا سوف نصعد ونفضح كل الفاسديين والمتاجريين بحقوق ابناء المهرة



١- المطالبة بتوقيف صرف السيارات والهبات والمنح التي يصرفها محافظ المحافظة فورا ومنها توقيف 8 سيارات الازالت في حوش شركة النفط وعادتها اوتغيرها بسيارات للنظافة وخدمات مياه الصرف الصحي ويتم شراء بثمنها سيارات لشفط مياه المجاري

٢- نطالب بتوفير وشراء مولدات كهربائية لتغطية احتياجات المحافظة والمديريات من الطاقة الكهربائية وفورا ولابتعاد عن خداع المواطن بالحلول الترقيعية

٣- نطالب بتعاقد مع كوادر طبية مختصصة لتحسين الوضع الصحي المتردي

وكذلك ارفاد المستشفى بالاجهزة المتطورة والتي لاتوجد في المستشفى و التعاقد مع مختصين لتشغيلها ومنها اقسام الاشعة المقطعية والمغنطيسية والتي تكلف المواطن عناء السفر لعملها في المكلا اوعمان

٤- توقف هدر المال العام من قبل السلطة والعبث فيه والتوقف عن اخونة السلطة وتقاسمها بين حزب الاصلاح الاخواني وعائلة واقارب المسووليين واهمها مجالات التعليم بمختلف مراحلها الاساسي والثانوي والجامعي والذي صار مسلوبا وبيد حزب الاصلاح الاخواني

٥- المطالبة بتوقف التحريض ضد الاشقاء في التحالف العربي من جهه وكذلك التحريض ضد سلطنة عمان الشقيقة من جهة اخري

- نطالب من الاخوة الاشقاء التحالف العربي وخصوصا الاشقاء السعوديين بتوقيف تسليم الدعم المقدمة من مركز الملك سلمان والذي،يتم التصرف به بشكل حصري عبر جمعيات الاصلاح الاخوانية واعتمادهم شريك ائتلاف الخير المزعوم والمسيطر عليه حزب الاصلاح الاخواني والذي يستخدم المعونات الانسانية المقدمة من مركز الملك سلمان لاهداف حزبية وسياسية

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وتشكيل لجان مستقلة من قبل الشرفاء من شخصيات وشيوخ وشباب ومتعلمي ومثقفي المهرة

لتوزيع المساعدات بشكل مستقل وانساني بعيد عن الاهداف والمصالح الضيقة

مالم فاننا نعتبرهم شركاء في خدمة اجندات حزبية كما نطالب من التحالف العربي وخصوصا المملكة العربية السعودية توقيف الدعم للسلطة والممثلة بحزب الاصلاح الاخواني لاثارت الفتن ودعمها لبعض القبائل ومعاداة البعض الاخر وهو ما تتبناه السلطة المحلية فالمهرة هي حزبنا الاكبر

٦- نطالب من الاشقاء في سلطنة عمان التوقف عن دعم المجلس العام والذي تم جره عن الاهداف التي انشأ عليها واصبح مجلس يتحكم فيه شخص وحيد ويديره لاهداف حزبية ضيقة تهدف الى انهاء الهوية والسيادة المهرية بالاشتراك مع بعض شيوخ الفتن

واعتماد لجان مستقلة وباشراف مباشر من قبلهم لتوزيعها او بناء مشاريع خدمية

وكذلك نطالب سلطنة عمان الشقيقة بحق الاخاء والجوار الا تكن مظلة وتتستر على بعض الدول التي تقوم بدعم بعض الاشخاص لغرض تمزيق النسيج الاجتماعي لقبائل المهرة

٧- ندعوا جميع الشرفاء من شيوخ وشخصيات اجتماعية والشباب ومثقفين الانظمام الينا وتشكيل مجلس اهلي عام لايقاف العبث الذي تقوم به السلطة المحلية والمجلس العام وبعض الشيوخ والشخصيات التابعة له من جر المحافظة وابنائها الي خلق الفتن فنحن شعب يحب السلام ونكن للجميع الاحترام والمحبة لدول الخليج العربي دون استثناء ولن نرضى ان تكون محافظة المهرة وابنائها مصدرا لتهديد اي دولة من دول الجوار في مجلس التعاون الخليجي

٧- نرفض رفضا قاطعا التحدث باسم المهرة من اي طرف والتحريض علي اي دولة من دول التحالف العربي او القوات الجنوبية التي اثبتت مصداقيتها الى جانب التحالف العربي. ودافعة عن محافظات الجنوب وكسر المخطط الايراني الحوثي والذين قدموا الشهداء للحفاظ على المشروع العربي

8- ندعم شرعية فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربة منصور هادي دون سواه ونطالبة ان يكون رئيسا للجميع دون ان يكون اداة بيد حزب يتعامل مع الوطن بطريقة تجر الجميع الى المشاحنة ونطالبة باعادة النظر في قيادات السلطة المحلية بالمهرة وايقاف العبث بمقدرات محافظتنا وتسليمها الى حزب اوجماعة

هذا والله الموفق

صادر عن مجلس صوت المراة المهرية الحر

اليوم الجمعة

الموافق. ٢٠١٦/٦/٢١

