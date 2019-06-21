شكرا لقرائتكم خبر عن ”الحسين” العطشان يسقي ”الحوثيين” بصنعاء (صورة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء يمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ “الحسين” العطشان وهو يسقي “الحوثيين” بصنعاء.
وأكد النشطاء على أنه لا يوجد في اليمن ايرانيين، لكنهم تساءلوا: من هو الحسين العطشان ومن حسين باقر.
وتغرق مليشيا الحوثي كثيرا في الماضي السحيق لتسويغ حروبها ومشكلاتها الحاضرة والمستقبلية بحق اليمنيين، وتكذب على البسطاء من عامة اليمنيين.
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