أسراب الجراد تجتاح وادي حجر ومكتب الزراعة يدعو لعدم القلق

اجتاحت أسراب الجراد مديرية حجر غربي المكلا، بأعداد هائلة تسببت بهلع الفلاحين فور اجتياحها للمزارع.
محمد يسلم بانوبي مدير مكتب الزراعة والري بالمديرية، أكد أن المكتب تلقى عددا من البلاغات بانتشار اسراب الجراد في عدد من المناطق.
وقال بانوبي، إن الاضرار الناجمة عن أسراب الجراد كانت بسيطة، مشيرا إلى ان مكتبهم يتابع باستمرار حركة الجراد من خلال تواصله المستمر مع اللجان الزراعية.
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