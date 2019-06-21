مدير مكتب الزراعة بالمهرة يتابع اعمال الحرث في ريف مديرية حوف

تابع مدير مكتب الزراعة والري بمحافظة المهرة المهندس سعيد علي القميري برفقة مدير مكتب الزراعة والري بمديرية حوف سعد احمد كده سير عمل الحرث في ريف حوف استعداد لموسم الخريف .

وقال القميري، إن وصول الحراثة اليوم الى ريف حوف لتسهيل اعمال المزارعين في استعداداتهم لموسم الخريف وتقديم لهم المساعدة في تلبية احتياجاتهم ولزيادة محاصيلهم الزراعية من الذرة والخيار وغيرها.

وقدم مدير مكتب الزراعة والري جزيل الشكر والتقدير للمحافظ باكريت والاخوة الاشقاء في المملكة العربية السعودية على دعمهم للجانب الزراعي واهتماهم البالغ في تنمية القطاع ما من شانه تعزيز المحاصيل الزراعية في توفير احتياجات السوق المحلي .

من جانبه اشاد كده بالجهود التي يبذلها مكتب الزراعة والري بالمحافظة واهتمامه بالمناطق الزراعية النائية التي عانت كثيراً من التهميش .. مبدياً استعداد مكتب الزراعة بالمديرية في تنفيد كافة المهام الموكلة اليه .. ومتمنيا تقديم المزيد من الدعم الزراعي لتنمية القطاع في المناطق الزراعية .

الجدير بالذكر ان وصول الحراثة الى ريف حوف تعتبر البادرة الاولى من نوعها رغم ان المديرية تتميز بمحمية طبيعية وزراعية ولكنها لم تلق اَي اهتمام سابق .