شكرا لقرائتكم خبر عن القربي لقيادات ”المؤتمر”: اتركوا صراع المناصب واعملوا على انقاذ اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا وزير الخارجية الاسبق والقيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام، د. أبوبكر القربي، قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام إلى ترك طموحاتهم في المناصب، والعمل على إنقاذ اليمن وتوحيد الحزب.

وقال القربي في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “أصبح التنافس على قيادة المؤتمر هم بعض قياداته خاصة التي تحضر لعقد مؤتمر عام لانتخابها قيادة جديدة له متجاهلة خطورة ذلك على وحدته ومستقبله وما قد يؤدي اليه الصراع من تشظي له كما فعل الصراع على السلطة باليمن”.

وخاطب القربي قيادات المؤتمر قائلاً: “دعونا الان نعمل على إنقاذ اليمن و نوحيد المؤتمر وترك الطموحات للمستقبل”.

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وانقسم حزب المؤتمر الشعبي العام بعد مقتل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح على يد حلفائه الحوثيين في مطلع ديسمبر 2017.

ودخل اليمن في اتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المعترف بها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.